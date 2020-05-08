Селюк объяснил призыв возбудить дело против «Локомотива» из-за смерти Самохвалова

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал своё обращение к Генеральной прокуратуре РФ с призывом завести дело на «Локомотив» после смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.



«Если обратиться в генпрокуратуру через «Твиттер», то они берут дело на вооружение. Для этого он и существует. Тем более здесь речь идёт о смерти человека. Естественно, мой юрист направит и официальное письмо. Есть те, кто хочет спустить дело на тормозах, пишут, что человек просто был на прогулке. Это не играет роли – Астори из «Фиорентины» вообще спал, когда погиб. Но в Италии уголовное дело подходит к концу, хоть и задержалось из-за коронавируса, и врач сядет, это сто процентов. Гендиректор клуба вообще еле соскочил, всё на врача переложил.



Здесь даже Смородская сказала, что про проблемы Самохвалова знали при ней. Если знали они, то и сейчас должны были. Вина Кикнадзе в том, что он подписал контракт с игроком.



Надеюсь, мне не надо объяснять, что я не ловлю на этом хайп. Я хочу помочь людям! Я боюсь, что в России никто не смотрит на здоровье игроков. Надо было отстранить Самохвалова, а в РФС создать реестр футболистов с серьёзными проблемами со здоровьем. Вот когда будет такая база, то дело сдвинется с мёртвой точки, а сейчас всем наплевать.



В том, что должны возбудить уголовное дело, нет никаких сомнений. Следственный комитет должен это сделать под надзором прокуратуры. И дело это должны довести до конца, оно должно быть резонансным. Я знаю многих высокопоставленных людей, на мои слова обратят внимание», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Селюк попросил Генпрокуратуру возбудить дело против «Локомотива» из-за смерти Самохвалова