«Он злой гений». Ван Гал обвинил вице-президента «Манчестер Юнайтед» в своём увольнении

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал выразил мнение, что в его увольнении виноват вице-президент клуба Эд Вудворд.



«Я виню Эда Вудворда, моего начальника в «Манчестер Юнайтед», гораздо больше, чем Жозе Моуринью. На мой взгляд, он злой гений», — цитирует ван Гала Goal.com со ссылкой на Een-tweetje met Yves podcast.



Ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год. Свой единственный трофей с «красными дьяволами» – Кубок Англии – он завоевал незадолго до своего увольнения. После отставки специалиста на пост наставника команды был назначен португалец Жозе Моуринью.



В ходе своей карьеры ван Гал также тренировал «Аякс», «Барселону», «АЗ Алкмар», «Баварию» и сборную Нидерландов.

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