В составе «Интера» не выявлено заражённых коронавирусом. Игроки возвращаются к тренировкам

Футболисты миланского «Интера» прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции.
Как сообщает пресс-служба клуба, результаты у всех футболистов первой команды оказались отрицательными. В связи с этим начиная с сегодня игроки возвращаются к индивидуальным тренировкам на базе.
Ранее о новых вспышках заражения коронавирусом объявили «Фиорентина» и «Сампдория». В стане «фиалок» было выявлено шесть инфицированных, у генуэзцев их оказалось три, при этом один футболист заразился повторно. Сегодня стало известно, что COVID-19 заражены три человека в «Милане».
Нынешний розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса. Страна стала одним из главных очагов распространения инфекции в Европе. К настоящему моменту в первенстве часть команд сыграла 25 туров, а часть — 26. При этом клубы уже единогласно проголосовали за то, чтобы доиграть сезон.
- 8 мая 2020
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