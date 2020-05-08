Суботич: когда бы ни возобновился сезон Бундеслиги, это будет слишком рано

Защитник берлинского «Униона» Невен Суботич считает, что сезон чемпионата Германии будет возобновлён слишком рано. Напомним, Бундеслига возобновится 16 мая с матчей 26-го тура. 17 мая «Унион» примет мюнхенскую «Баварию».

«Я критически отношусь к тому, что сейчас происходит, но понимаю, что это сложная ситуация для всех. Все мы хотим продвинуться вперёд, оказаться в ситуации, когда не придётся беспокоиться, но я думаю, что в ближайшие несколько месяцев это нереально.



Когда бы мы ни начали играть, это будет слишком рано. Даже если мы начнём через несколько недель или уже бы начали играть, это слишком рано. Даже через несколько месяцев», — приводит слова Суботича Goal.com со ссылкой на подкаст BBC.