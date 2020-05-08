Ван Гал: президент «Тоттенхэма» уехал из моего дома в багажнике
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал рассказал о переговорах с «Тоттенхэм Хотспур» до прихода в стан манкунианцев.
«Дэниел Леви (президент «Тоттенхэма». – Прим. «Чемпионата») приехал ко мне домой в Нордвейке, а после уехал в багажнике, потому что снаружи был местный журналист. На всё это ушло много времени, и он подарил «Манчестер Юнайтед» возможность сделать мне предложение», — цитирует ван Гала Goal.com со ссылкой на Een-tweetje met Yves podcast.
Ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год. Свой единственный трофей с «красными дьяволами» – Кубок Англии – он завоевал незадолго до своего увольнения. После отставки специалиста на пост наставника команды был назначен португалец Жозе Моуринью.
«Он злой гений». Ван Гал обвинил вице-президента «Манчестер Юнайтед» в своём увольнении
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