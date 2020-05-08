Пилиев: после травмы Слуцкий не дал мне сыграть за ЦСКА ни минуты. Было чуть-чуть обидно

Бывший полузащитник ЦСКА Ника Пилиев рассказал, почему не задержался надолго в московской команде.



«Не раз слышал версию, что операция на позвоночнике сказалась на моих скоростных качествах. Не уверен, так ли это на самом деле, но форму действительно набирал сложно. Восстановился, прошёл сборы, рассчитывал получить шанс, но не получил. Практически весь первый круг просидел на замене. Один раз только Слуцкий отправил меня разминаться – в игре с «Сатурном» в Химках, но и там даже на минуту не выпустил. Было чуть-чуть обидно. После возвращения из «Амкара» у меня состоялся разговор с Леонидом Викторовичем в Испании. Он посоветовал ещё раз пойти в аренду, набраться опыта: «А дальше будем смотреть». Я съездил в Словакию, вернулся, но ничего не изменилось. Тогда мне стало окончательно ясно, что смысла досиживать в ЦСКА до окончания контракта нет. Всего-то полгода и оставалось. Одному тренеру нравишься, подходишь, другому нет – обычное дело.



Видимо, я не встретил своего тренера вовремя – и понеслось: травмы, частая смена команд. Плюс в нашем футболе многое зависит от агентов. Когда тебе 18-19 и ты в порядке, на тебе все хотят навариться. На человека после травмы смотрят совсем по-другому, желание помочь сразу пропадает. Не я один такой – многие ребята сталкивались с такими проблемами», — сказал Пилиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.