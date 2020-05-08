Гол 41-летнего нападающего решил судьбу матча открытия чемпионата Южной Кореи
Подошёл к концу матч 1-го тура чемпионата Южной Кореи, в котором «Чонбук Хёндэ Моторс» принимал «Сувон Самсунг Блюуингз». Встреча 1-го тура прошла на стадионе «Чонджу Ворлд Кап» в Чонджу и завершилась со счётом 1:0.
На 75-й минуте гости остались в меньшинстве – красную карточку получил полузащитник Терри Антонис. Судьба противостояния была решена в концовке матча, на 84-й минуте. Автором гола стал 41-летний нападающий хозяев Ли Донь Гук.
Чемпионат Южной Кореи должен был начаться 29 февраля, однако из-за пандемии коронавируса старт турнира отложили.
В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за распространения COVID-19.
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