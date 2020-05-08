В чемпионате Испании разрешили проводить по пять замен

Правила в оставшейся части нынешнего розыгрыша испанской Примеры претерпят изменения, сообщает COPE в «Твиттере».



Королевская федерация футбола Испании (RFEF) одобрила увеличение количества разрешённых замен с трёх до пяти. Также командам будет позволено расширить заявку на матчи с 18 игроков до 23, а во время встреч будут организованы две паузы, чтобы футболисты могли попить.



Аналогичные меры будут введены в Сегунде, втором по силе дивизионе Испании. Сделано это будет для того, чтобы травматичность футболистов не повысилась на фоне сжатого графика.



Ранее идею проводить по пять замен поддержала Ла Лига.



Нынешний розыгрыш чемпионата Испании был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса. Страна стала одним из главных очагов распространения инфекции в Европе.

Евсеев: поддерживаю введение 5 замен, это добавляет аритмии, скорости, движения