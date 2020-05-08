«Наконец-то!» Массимо Каррера опубликовал фото с первой тренировки АЕКа после паузы

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с первой тренировки греческого клуба после паузы.

«Наконец-то вернулись к работе!» — написал Каррера.

Посмотреть фотографию можно на странице Массимо Карреры в «Инстаграме».

После 26 туров АЕК занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции.

Итальянец возглавил АЕК в 2019 году. С 2016 по 2018 год Каррера работал в «Спартаке». Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.