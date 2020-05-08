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«Рад вернуться!» Луис Суарес опубликовал фото с первой тренировки «Барселоны» после паузы

«Рад вернуться!» Луис Суарес опубликовал фото с первой тренировки «Барселоны» после паузы
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес опубликовал в своём «твиттере» фотографии с первой тренировки каталонского клуба после паузы.

«Рад вернуться!» — написал Суарес.

Посмотреть фотографии можно в "твиттере" Луиса Суареса.

Ранее стало известно, что Суарес полностью восстановился после травмы. Футболист будет готов вернуться на поле, когда возобновится чемпионат Испании. Форвард перенёс операцию на колене в январе. Сроки восстановления игрока должны были составить около четырёх месяцев, но он сумел вернуться быстрее.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

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