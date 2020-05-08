Мальдини: думаю, Франция совершила ошибку, отказавшись от продолжения сезона

Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини высказал мнение по поводу досрочного завершения чемпионата Франции.
«Итальянские футболисты должны попытаться выйти на поле, в противном случае это будет катастрофа для всех. Прежде всего с экономической точки зрения. Мы должны попробовать. Франция, на мой взгляд, совершила ошибку. Но мы примем любой вердикт правительства», — приводит France Football слова Мальдини, сказанные в беседе с Филиппо Индзаги в «Инстаграме».
Ранее Мальдини и его сын, нападающий «россонери» Дэниел Мальдини, излечились от коронавируса.
30 апреля Лига 1 объявила о признании «ПСЖ» чемпионом Франции, несмотря на досрочное завершение чемпионата. Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в Лиге 1 доигран быть не может.
- 8 мая 2020
-
17:54
-
17:40
-
17:38
-
17:34
-
17:23
-
17:18
-
17:08
-
16:55
-
16:43
-
16:19
-
15:47
-
15:46
-
15:37
-
15:30
-
15:09
-
15:05
-
14:52
-
14:48
-
14:47
-
14:37
-
14:28
-
14:05
-
14:05
-
13:46
-
13:45
-
13:28
-
13:00
-
12:44
-
12:35
-
12:15
-
12:09
-
11:54
-
11:48
-
11:45
-
11:14