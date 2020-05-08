Мальдини: думаю, Франция совершила ошибку, отказавшись от продолжения сезона

Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини высказал мнение по поводу досрочного завершения чемпионата Франции.

«Итальянские футболисты должны попытаться выйти на поле, в противном случае это будет катастрофа для всех. Прежде всего с экономической точки зрения. Мы должны попробовать. Франция, на мой взгляд, совершила ошибку. Но мы примем любой вердикт правительства», — приводит France Football слова Мальдини, сказанные в беседе с Филиппо Индзаги в «Инстаграме».

Ранее Мальдини и его сын, нападающий «россонери» Дэниел Мальдини, излечились от коронавируса.

30 апреля Лига 1 объявила о признании «ПСЖ» чемпионом Франции, несмотря на досрочное завершение чемпионата. Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в Лиге 1 доигран быть не может.