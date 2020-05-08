Директор «Чертаново»: лучше провести турнир за выход в РПЛ, чем попасть туда просто так

Директор «Чертаново» Николай Ларин заявил, что его клуб поддерживает предложение провести турнир среди команд Футбольной национальной лиги за выход в Российскую Премьер-Лигу.

«Если такой турнир состоится, то мы только за двумя руками. Пусть мы даже проиграем в этом турнире, но сохранится спортивный принцип. Это шанс для «Чертаново». Сейчас наши футболисты убиты тем, что нам не дают шанса выйти в РПЛ, но если такой турнир состоится, то ребята воспрянут духом, поверят, что справедливость в футбольном мире есть.

Мы за любую возможность бороться за РПЛ. Лучше провести такой турнир, чем попасть в РПЛ просто так, по неспортивному принципу. Лучше попасть или не попасть в РПЛ играя. Но, конечно, хотелось бы говорить о свершившихся событиях, а не о слухах», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Чертаново», набрав 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ.