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У Луки Йовича диагностирован перелом стопы

У Луки Йовича диагностирован перелом стопы
Футбол / Испания 0

Пресс-служба мадридского «Реала» на официальном сайте клуба сообщила, что у нападающего Луки Йовича диагностирован перелом правой стопы.

«Во время сегодняшнего осмотра наш медицинский штаб выявил у Луки Йовича внесуставной перелом пяточной кости правой стопы», — говорится в сообщении «сливочных».

Сроки восстановления 22-летнего серба на этот момент неизвестны.

Напомним, после начала пандемии коронавируса Йович проигнорировал необходимость двухнедельного карантина в Мадриде и вернулся в Сербию к своей беременной девушке Софии. После этого появилась информация, что «Реал» хочет с ним расстаться.

Лука перешёл в «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» летом 2019 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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