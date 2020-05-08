Кавазашвили — о матче с «Черноморцем»: игра была продана кем-то из футболистов «Спартака»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал высказывание экс-спартаковца Евгения Ловчева о том, что москвичи сыграли договорной матч с одесским «Черноморцем» в 1970 году.
«В той игре нас душили, а я все мячи брал, не пропускал. В конце игрок «Черноморца» в заварухе замахнулся в пустые ворота, бьёт, я накрываю мяч, и он ко мне обращается с ужасным криком, с матом: «Ты что сволочь делаешь?! Тебе что не сказали, что деньги не дали?!»
Он осёкся, и тогда я понял, что действительно игра кем-то из футболистов была продана. Мы в перерыве пошли и предупредили руководителей команды, чтобы они приняли меры. И за 10 минут до конца они вышли один на один на меня и с трудом забили гол. Мне просто обидно. Как я мог деньги взять, если я все два тайма вытаскивал и все мячи брал?
В голове у Ловчева, как раньше, так и сейчас, тараканы бегают. Я Ловчеву уже говорил, что любое твоё слово люди будут воспринимать как правду, но ты врешь много и выдумываешь, а люди тебе верят. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал», — цитирует Кавазашвили «Подъём».
- 8 мая 2020
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