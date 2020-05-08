Александр Максименко посадил дерево в честь своего прадеда, который участвовал в ВОВ

Голкипер московского «Спартака» и национальной команды России Александр Максименко присоединился к международной акции «Сад памяти», сообщает пресс-служба сборной.
«Это не просто акция, а начало новой традиции. Память о героях и нашей истории должна жить. Цель — создать каждому из погибших в Великой Отечественной войне живой памятник. По всей стране высадят 27 миллионов деревьев.
Своё дерево Саша посвятил прадеду — Ковалёву Дмитрию Антоновичу. В 1944 году в разгар боя он помог нашим войскам продвинуться в сторону Варшавы, уничтожив орудие прямой наводки противника. Позже ликвидировал две пулемётных точки врага, обеспечив успешные действия стрелковой роты. За свой подвиг был награждё6 орденом Отечественной войны II степени», — говорится в сообщении.
Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Инстаграме».
- 8 мая 2020
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