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«Барселона» опубликовала видео первой тренировки после смягчения карантина

«Барселона» опубликовала видео первой тренировки после смягчения карантина
Футбол / Испания 0

«Барселона» на своём официальном сайте рассказала о первых индивидуальных тренировках на базе клуба после перерыва, связанного с карантином в Испании.

«Игроки выполнили ряд упражнений, основанных на адаптации к различным движениям на поле, как с мячом, так и без него. Футболисты первой команды тренировались в разное время в течение всего утра и будут следовать аналогичному распорядку в субботу утром», — говорится в сообщении пресс-службы. «Барселона» также опубликовала видео тренировок.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Тестирование всех игроков «Барселоны» и персонала клуба на коронавирус дало отрицательный результат, благодаря чему им разрешено приступить к индивидуальным тренировкам на базе. Футболисты мадридского «Реала» также сдавали анализ на COVID-19.

Ранее власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.

«Барселона» объявила о возобновлении тренировок
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