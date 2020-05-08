«Барселона» опубликовала видео первой тренировки после смягчения карантина

«Барселона» на своём официальном сайте рассказала о первых индивидуальных тренировках на базе клуба после перерыва, связанного с карантином в Испании.
«Игроки выполнили ряд упражнений, основанных на адаптации к различным движениям на поле, как с мячом, так и без него. Футболисты первой команды тренировались в разное время в течение всего утра и будут следовать аналогичному распорядку в субботу утром», — говорится в сообщении пресс-службы. «Барселона» также опубликовала видео тренировок.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Тестирование всех игроков «Барселоны» и персонала клуба на коронавирус дало отрицательный результат, благодаря чему им разрешено приступить к индивидуальным тренировкам на базе. Футболисты мадридского «Реала» также сдавали анализ на COVID-19.
Ранее власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.
- 8 мая 2020
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