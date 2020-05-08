РФС и ДФЛ запустили проект к 75-летию Победы

В канун 75-летия Дня Победы Российский футбольный союз совместно с Детской футбольной лигой запустил специальную страницу с историями о родственниках футболистов сборной России.

На странице проекта можно узнать подробности того, как уходили на фронт и воевали родные игроков национальной и молодёжной сборных России Александра Головина, Магомеда Оздоева, Антона и Алексея Миранчуков, Федора Чалова, Александра Соболева, Наиля Умярова и Матвея Сафонова.

Защитник сборной России и питерского «Зенита» Юрий Жирков давно увлекается темой Великой Отечественной войны. Специально перед юбилеем Победы он рассказал о своей коллекции артефактов, любимой детской книге о войне и самом запоминающемся дне рождения на полигоне. Историк Юрий Лукосяк поделился неизвестными фактами о футболе во время Великой Отечественной войны.

9 мая на странице проекта появится видеопоздравление с праздником от главного тренера сборной России Станислава Черчесова.