«Барселона» пообещала Лаутаро Мартинесу место в стартовом составе

Каталонская «Барселона» продолжает работать над трансферном нападающего миланского «Интера» Лаутаром Мартинеса. Сине-гранатовые заверили 22-летнего аргентинца, что ему будет гарантировано место в стартовом составе команды, сообщает Sport.es.

По информации издания, Мартинес будет приоритетной опцией в атаке, даже если в стане действующих чемпионов испанской Примеры останется Луис Суарес. Предполагается, что «Барселона» будет либо играть с двумя центральными нападающими, либо Суарес будет оставаться на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Лаутаро уже согласовал личный контракт с «Барселоной». В настоящее время сине-гранатовые пытаются договориться о трансфере с «Интером», который хочет получить за своего игрока € 111 млн.