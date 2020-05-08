«Барселона» пообещала Лаутаро Мартинесу место в стартовом составе
Каталонская «Барселона» продолжает работать над трансферном нападающего миланского «Интера» Лаутаром Мартинеса. Сине-гранатовые заверили 22-летнего аргентинца, что ему будет гарантировано место в стартовом составе команды, сообщает Sport.es.
По информации издания, Мартинес будет приоритетной опцией в атаке, даже если в стане действующих чемпионов испанской Примеры останется Луис Суарес. Предполагается, что «Барселона» будет либо играть с двумя центральными нападающими, либо Суарес будет оставаться на скамейке запасных.
Ранее сообщалось, что Лаутаро уже согласовал личный контракт с «Барселоной». В настоящее время сине-гранатовые пытаются договориться о трансфере с «Интером», который хочет получить за своего игрока € 111 млн.
«Барселона» опасается, что «Реал» и «МЮ» поднимут цену на Лаутаро Мартинеса
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