Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» пообещала Лаутаро Мартинесу место в стартовом составе

«Барселона» пообещала Лаутаро Мартинесу место в стартовом составе
Футбол / Испания 0

Каталонская «Барселона» продолжает работать над трансферном нападающего миланского «Интера» Лаутаром Мартинеса. Сине-гранатовые заверили 22-летнего аргентинца, что ему будет гарантировано место в стартовом составе команды, сообщает Sport.es.

По информации издания, Мартинес будет приоритетной опцией в атаке, даже если в стане действующих чемпионов испанской Примеры останется Луис Суарес. Предполагается, что «Барселона» будет либо играть с двумя центральными нападающими, либо Суарес будет оставаться на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Лаутаро уже согласовал личный контракт с «Барселоной». В настоящее время сине-гранатовые пытаются договориться о трансфере с «Интером», который хочет получить за своего игрока € 111 млн.

«Барселона» опасается, что «Реал» и «МЮ» поднимут цену на Лаутаро Мартинеса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020