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«Сельта» назвала дату возвращения к тренировкам

«Сельта» назвала дату возвращения к тренировкам
Футбол / Испания 0

«Сельта» на своём официальном сайте объявила о возвращении к индивидуальным тренировкам после паузы из-за пандемии коронавируса.

30 футболистов приступят к занятиям на клубной базе 11 мая. Тренировки будут проходить в индивидуальном порядке, игрокам придётся соблюдать безопасную дистанцию.

Ранее российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов после своего приезда в Виго посетил штаб-квартиру испанского клуба и прошёл тест на коронавирус. Журналисты сняли на видео улыбающегося Смолова, когда он подходил к дверям офиса «Сельты». У дверей футболиста встретил сотрудник клуба, который вручил игроку перчатки и маску.

Напомним, накануне Смолов вернулся в Испанию из России. Сообщалось, что форвард пропустит старт тренировочного процесса, так как ему предстоит пройти двухнедельный карантин. Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании.

Фёдор Смолов посетил штаб-квартиру «Сельты» и прошёл тест на коронавирус
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