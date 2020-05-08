Женская команда «Барселоны» досрочно признана чемпионом Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о решении о досрочном окончании чемпионата Испании среди женских команд.

Чемпионом признана «Барселона», набравшая 59 очков после 21 тура. На втором месте расположился мадридский «Атлетико» (50 очков). По итогам сезона-2019/2020 ни одна из 16 команд не покинет высший дивизион, в следующем сезоне в турнире будет выступать 18 команд.

Чемпионат Испании среди женских команд был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и не будет доигран из-за отсутствия гарантий безопасности для участников.

Между тем мужская команда «Барселоны» приступила к индивидуальным тренировкам на базе клуба.

Ранее власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.