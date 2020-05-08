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Евсеев: выпить бокал-другой пива на горном воздухе — почему нет? Это сплачивает команду

Евсеев: выпить бокал-другой пива на горном воздухе — почему нет? Это сплачивает команду
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о традиции пить пиво на сборах, существующей в команде.

«Сегодня пятница. Хотя все дни сейчас мало отличаются один от другого. Но раз вечер пятницы, давайте о несерьёзном. На этом фото я в Австрии. В роли носителя традиций „Уфы“. Во время сборов у команды обязательно бывает выходной. Чтобы зарядиться эмоциями, уйти от монотонности, да и просто перевести дух на фоне серьёзных нагрузок.

Местные пивовары привозят бочку пива, сваренного ими для команды и главный тренер вместе с генеральным директором вбивают в неё кран, а потом разливают по бокалам свежее пиво. Традиция зародилась до меня, я был не против проложить её. Весело. Эмоционально. Полезно. И вкусно!

Выпить бокал-другой на горном воздухе? Почему нет? Это сплачивает команду. Объединяет игроков с руководством. Ребята могут поговорить друг с другом в лёгкой обстановке, высказать что-то. Новички получают порцию полезной информации. И работается потом веселее. Эмоции — одна из самых важных составляющих футбола», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

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