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Жозе Моуринью: свой четвёртый трофей АПЛ хочу выиграть с «Тоттенхэмом»

Жозе Моуринью: свой четвёртый трофей АПЛ хочу выиграть с «Тоттенхэмом»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что хочет выиграть четвёртый титул чемпиона английской Премьер-лиги.

«Сейчас смотрю матчи, которые и не собирался пересматривать. Мои игры Лиги чемпионов. 30 апреля 15 лет назад «Челси» обыграл «Болтон» и взял титул. Мыслю позитивно, думаю о том, что выиграю четвертый трофей АПЛ. Пока что у меня три. Хочу думать, что будет четвертый. С «Тоттенхэмом»? Конечно», — сказал Моуринью интервью Sky Sports.

Португальский специалист выигрывал чемпионат Англии с «Челси» в 2005, 2006 и 2015 годах.

Ранее Моуринью рассказал, как проводит время на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса, а также поделился мнением о возобновлении сезона в английской Премьер-лиге.

Моуринью: если доиграем сезон, это будет хорошо для каждого из нас, для футбола и для АПЛ
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