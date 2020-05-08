Жозе Моуринью: свой четвёртый трофей АПЛ хочу выиграть с «Тоттенхэмом»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что хочет выиграть четвёртый титул чемпиона английской Премьер-лиги.
«Сейчас смотрю матчи, которые и не собирался пересматривать. Мои игры Лиги чемпионов. 30 апреля 15 лет назад «Челси» обыграл «Болтон» и взял титул. Мыслю позитивно, думаю о том, что выиграю четвертый трофей АПЛ. Пока что у меня три. Хочу думать, что будет четвертый. С «Тоттенхэмом»? Конечно», — сказал Моуринью интервью Sky Sports.
Португальский специалист выигрывал чемпионат Англии с «Челси» в 2005, 2006 и 2015 годах.
Ранее Моуринью рассказал, как проводит время на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса, а также поделился мнением о возобновлении сезона в английской Премьер-лиге.
Моуринью: если доиграем сезон, это будет хорошо для каждого из нас, для футбола и для АПЛ
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