Крамаренко: «Атлетико» был готов платить $ 10 тыс. в месяц, но ЦСКА предложил чуть больше

Бывший голкипер национальной команды Азербайджана по футболу Дмитрий Крамаренко рассказал, как в 2002 году оказался на просмотре в мадридском «Атлетико» после ухода из московского «Динамо».

«Я с папой поехал в Испанию на 7-10 дней. Я — погулять, а папа должен был встретиться со своим близким другом Владимиром Бениашвили. Он был коренным бакинцем и уже давно там обосновался. Раньше он был агентом и, естественно, имел там связи.

Как-то сидели, и он предложил перейти в какой-нибудь испанский клуб. Я решил попробовать. Был уверен в своих силах. Он связался с руководством «Атлетико», и меня пригласили во вторую команду. Задержался там на 3-4 недели, мне даже служебную квартиру выдали. Мы сыграли несколько товарищеских встреч, в том числе с первой командой. По тайму отыграли с местным вратарём. Позже мне предложили заключить со второй командой контракт на два года. Я взял время на раздумья. Как-никак мне было уже почти 30 лет.

Буквально через два дня Валерий Газзаев принял ЦСКА, а там были проблемы с вратарями. Ему нужен был опытный голкипер, который мог бы помочь в любой момент. И я решил вернуться в ЦСКА. Жалею ли о своем решении? Нет, наверное. В моей жизни было всего столько, что, если жалеть… Но рад, что у меня был такой опыт. Испанцы предлагали мне $ 10 тыс. в месяц. В «Динамо» платили меньше, но в итоге ЦСКА предложил чуть больше», — цитирует Крамаренко Azerisport.