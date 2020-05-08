«Надеемся, он будет фаном «Спартака». Красно-белые поздравили Илона Маска с рождением сына

Московский «Спартак» на своей англоязычной странице в «Твиттере» поздравил американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска с рождением сына.

Маск и его возлюбленная, канадская певица Граймс, назвали ребёнка необычным именем — X Æ A-12 (произносится как «Экс-Эш-Эй-Твелв»).

«Эй, Илон Маск, поздравляем с рождением сына! Надеемся, вы примете верное решение не только назвав своего сына X Æ A-12, но и побудив его стать фанатом «Спартака»!

И как тебе такое?» — говорится в сообщении московского клуба.

Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».

Ранее Маск и Граймс объяснили, что значит имя X Æ A-12: X — неизвестная переменная, Æ — искусственный интеллект на эльфийском языке, A-12 — американский самолёт-разведчик Lockheed A-12.