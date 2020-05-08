«Надеемся, он будет фаном «Спартака». Красно-белые поздравили Илона Маска с рождением сына
Московский «Спартак» на своей англоязычной странице в «Твиттере» поздравил американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска с рождением сына.
Маск и его возлюбленная, канадская певица Граймс, назвали ребёнка необычным именем — X Æ A-12 (произносится как «Экс-Эш-Эй-Твелв»).
«Эй, Илон Маск, поздравляем с рождением сына! Надеемся, вы примете верное решение не только назвав своего сына X Æ A-12, но и побудив его стать фанатом «Спартака»!
И как тебе такое?» — говорится в сообщении московского клуба.
Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».
Ранее Маск и Граймс объяснили, что значит имя X Æ A-12: X — неизвестная переменная, Æ — искусственный интеллект на эльфийском языке, A-12 — американский самолёт-разведчик Lockheed A-12.
Александр Максименко посадил дерево в честь своего прадеда, который участвовал в ВОВ
Читайте также
- 8 мая 2020
-
20:57
-
20:48
-
20:37
-
20:34
-
20:11
-
20:08
-
19:38
-
19:37
-
19:25
-
19:00
-
18:46
-
18:42
-
18:34
-
18:21
-
18:06
-
17:54
-
17:40
-
17:38
-
17:34
-
17:23
-
17:18
-
17:08
-
16:55
-
16:43
-
16:19
-
15:47
-
15:46
-
15:37
-
15:30
-
15:09
-
15:05
-
14:52
-
14:48
-
14:47
-
14:37
Партнерский контент