Защитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом

Бразильский защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди сдал положительный анализ на коронавирус, сообщает Globo Esporte.

У Лоди проявляются незначительные симптомы инфекции. 22-летний футболист находится дома в Мадриде на самоизоляции.

Ранее стало известно, что пять игроков, выступающих за клубы Примеры и Сегунды, получили положительные результаты тестирования на коронавирус. Результаты тестирования являются предварительными. После перепроверки тестов Ла Лига сделает заявление и подробно расскажет о результатах.



Власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.