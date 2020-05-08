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Защитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом

Защитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом
Футбол / Испания 0

Бразильский защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди сдал положительный анализ на коронавирус, сообщает Globo Esporte.

У Лоди проявляются незначительные симптомы инфекции. 22-летний футболист находится дома в Мадриде на самоизоляции.

Ранее стало известно, что пять игроков, выступающих за клубы Примеры и Сегунды, получили положительные результаты тестирования на коронавирус. Результаты тестирования являются предварительными. После перепроверки тестов Ла Лига сделает заявление и подробно расскажет о результатах.

Власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.

В Испании пять футболистов заразились коронавирусом
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