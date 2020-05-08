Дмитрий Комбаров: надо доиграть сезон. Ничего страшного, даже если будет 3 матча в неделю

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился своим мнением о возможном досрочном завершении Российской Премьер-Лиги.

«Если не доигрывать чемпионат, как определить чемпиона и тех, кто вылетит? Самое справедливое — это доиграть. Чтобы не осталось вопросов ни по вылету, ни по чемпионству, ни по Лиге чемпионов. Надо доиграть, максимально уплотнив график. Ничего страшного не случится, даже если будем играть три матча в неделю.

Следующий сезон? Тоже не страшно, если пауза перед ним будет минимальной. Мы и так уже два месяца отдыхаем. Если сейчас возвращаться, то никто не будет в оптимальной форме. Результаты будут скомканы, где-то несправедливы, кому-то не повезёт. Но по крайней мере это будут зафиксированные результаты. Тут выиграют те, кто лучше подготовится, и те, у кого будут более вариативные составы. Но это уже вопросы к клубам, тренерам», — цитирует Комбарова «Матч ТВ».