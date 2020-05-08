ЦСКА представил символическую сборную легионеров с наибольшим количеством сыгранных матчей

Московский ЦСКА на своей странице в «Твиттере» представил символическую сборную легионеров с наибольшим количеством сыгранных матчей.

Голкипер: Игорь Кутепов (Украина).

Защитники: Богдан Шершун (Украина), Дейвидас Шемберас (Литва), Чиди Одиа (Нигерия).

Полузащитники: Зоран Тошич (Сербия), Понтус Вернблум (Швеция), Элвир Рахимич (Босния и Герцеговина), Милош Красич (Сербия).

Форварды: Вагнер Лав (Бразилия), Ахмед Муса (Нигерия), Сейду Думбия (Кот-д’Ивуар).

Запасные: Сергей Перхун (Украина), Георги Миланов (Болгария), Бибрас Натхо (Израиль), Даниэл Карвальо (Бразилия), Кейсуке Хонда (Япония), Юрис Лайзанс (Латвия), Сеаренсе Дуду (Бразилия), Ивица Олич (Хорватия), Томаш Нецид (Чехия).

Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».