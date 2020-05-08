Сульшер — о Погба и Фернандеше: хорошие футболисты всегда могут играть вместе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что полузащитники команды Бруну Фернандеш и Поль Погба смогут одновременно находиться на поле.
«Хорошие футболисты всегда могут играть вместе, так что, конечно, Поль и Бруну смогут это делать. Это очень захватывающе. У нас потрясающий состав. У меня есть Скотт Мактоминай, Фред, Неманья Матич. Нам предстоит провести много матчей, и я уверен, что мы сможем наладить связь между парнями.
Конечно, переход Фернандеша оказал большое влияние. Это стало толчком для каждого — для клуба, болельщиков и игроков. Нам сильно поможет возвращение Погба и Маркуса Рашфорда. У Поля трудный сезон из-за травм, а Маркус скоро вернётся. Для нас, как и для них, пауза даёт шанс начать на том же уровне или даже с большим преимуществом перед другими футболистами», — цитирует Сульшера Sky Sports.
- 8 мая 2020
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