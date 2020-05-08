«Футболистам помогают оставаться глупыми». Форвард «Наполи» рассказал о проблемах игроков

Нападающий «Наполи» и национальной команды Германии Амин Юнес рассказал о проблемах современных футболистов.

«Молодые игроки могут показывать отличный футбол, но немногие знают, как сберечь деньги и подготовиться к жизни после завершения карьеры. Некоторые быстро становятся звёздами. Им нужно помочь.

Можно было бы ограничить выплаты до наступления определённого возраста. Пусть бы другая часть суммы сохранялась на банковском счёте, которым можно воспользоваться только после завершения карьеры.

В мире футбола многое изменилось. Вокруг игроков большая шумиха. Я считаю, что футболистам помогают оставаться глупыми. Для нас создают все условия, и из-за этого мы перестаём смотреть по сторонам», — цитирует Юнеса T-Online.