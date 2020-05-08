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Эмери: Дмитрий Комбаров мог бы заиграть в Испании

Эмери: Дмитрий Комбаров мог бы заиграть в Испании
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Спартака» и лондонского «Арсенала» Унаи Эмери сказал, сколько футболистов из иностранных команд, которые он тренировал, обладало достаточным уровнем, чтобы заиграть в Испании.

«Много. Из московского «Спартака» могу назвать играющего на левом фланге Дмитрия Комбарова, он выступал за сборную России. И практически всех из «Арсенала» и «ПСЖ», — цитирует Эмери AS.

Дмитрий Комбаров играл в составе «Спартака» с 2010 по 2019 год, после чего перешёл в «Крылья Советов». Вместе с московским клубом Комбаров выиграл чемпионат России в сезоне-2016/2017 и стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Эмери стал главным тренером «Спартака» в июне 2012 года. В ноябре после разгромного поражения в 17-м туре со счётом 1:5 от «Динамо» Эмери покинул пост.

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