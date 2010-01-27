Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренерский состав "Крыльев" поздравил Газзаева с юбилеем

Тренерский состав "Крыльев" поздравил Газзаева с юбилеем
Комментарии

«Крылья Советов» поздравили главного тренера команды Юрия Газзаева с 50-летием, сообщает официальный сайт самарского клуба.

Перед началом товарищеского матча с командой «Магуса» (3:1) тренерский состав команды подарил Газзаеву именную майку, поздравив его с юбилеем.

Отметим, что официальная дата рождения Газзаева — 27 ноября 1960 года, хотя на самом деле он родился в январе. Дело в том, что запись в документе сделали спустя ровно 10 месяцев после его рождения.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022