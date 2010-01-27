Тренерский состав "Крыльев" поздравил Газзаева с юбилеем

«Крылья Советов» поздравили главного тренера команды Юрия Газзаева с 50-летием, сообщает официальный сайт самарского клуба.

Перед началом товарищеского матча с командой «Магуса» (3:1) тренерский состав команды подарил Газзаеву именную майку, поздравив его с юбилеем.

Отметим, что официальная дата рождения Газзаева — 27 ноября 1960 года, хотя на самом деле он родился в январе. Дело в том, что запись в документе сделали спустя ровно 10 месяцев после его рождения.