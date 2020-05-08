Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду сделал подарки молодым футболистам, с которыми тренировался на Мадейре

Роналду сделал подарки молодым футболистам, с которыми тренировался на Мадейре
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал подарок 18-летнему вратарю местной молодёжной команды Филипе Гонсалвешу, с которым он тренировался на стадионе на Мадейре.

«После последней тренировки он сделал нам подарки. Могу заверить вас, что это самый потрясающий подарок, какой только можно придумать. Но сама возможность потренироваться с кумиром ещё более бесценна», — цитирует Tuttosport Гонсалвеша.

4 мая португалец прибыл в Турин с Мадейры. Теперь Роналду предстоит пройти двухнедельный карантин, после которого он сможет приступить к тренировкам с командой.

Ранее сообщалось, что футболист не может покинуть Мадейру из-за того, что его частный самолёт находится в Мадриде и не может вылететь по причине ограничений на полёты, введённых испанским правительством из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Напомним, Роналду покинул Италию в марте, чтобы навестить маму, которая перенесла инсульт. Позже игрок остался со своей семьёй на острове Мадейра на карантине.

Роналду прилетел в Турин. Ему предстоит двухнедельный карантин
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020