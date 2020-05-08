Роналду сделал подарки молодым футболистам, с которыми тренировался на Мадейре

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал подарок 18-летнему вратарю местной молодёжной команды Филипе Гонсалвешу, с которым он тренировался на стадионе на Мадейре.
«После последней тренировки он сделал нам подарки. Могу заверить вас, что это самый потрясающий подарок, какой только можно придумать. Но сама возможность потренироваться с кумиром ещё более бесценна», — цитирует Tuttosport Гонсалвеша.
4 мая португалец прибыл в Турин с Мадейры. Теперь Роналду предстоит пройти двухнедельный карантин, после которого он сможет приступить к тренировкам с командой.
Ранее сообщалось, что футболист не может покинуть Мадейру из-за того, что его частный самолёт находится в Мадриде и не может вылететь по причине ограничений на полёты, введённых испанским правительством из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Напомним, Роналду покинул Италию в марте, чтобы навестить маму, которая перенесла инсульт. Позже игрок остался со своей семьёй на острове Мадейра на карантине.
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