Рами: уверен, в «Сочи» есть 5-6 игроков с именем Александр. Обращаюсь ко всем: «Эй, бро»

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами в эфире todayitsfootball в «инстаграме» ответил на вопрос, знает ли он по именам футболистов сочинской команды
«Шутите? Я знаю одного или двух. Это слишком сложно. К тому же, если я произнесу имя, уверен, что есть 5 или 6 футболистов, которых зовут Александр. Как тогда я обращаюсь к одноклубникам? Эй, бро (смеётся)», - приводит Foot Radio слова Рами.
Ранее пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев рассказал об адаптации французского защитника Адиля Рами в команде, а также раскрыл подробности трансфера футболиста. По его словам, у Рами нет проблем с адаптацией — футболист «ходит, постоянно шутит, как будто и был здесь».
34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и пока не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года.
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