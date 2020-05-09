Венгер: надеюсь, Артета сможет вернуть «Арсеналу» прежнюю культуру футбола

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о нынешнем наставнике «канониров» Микеле Артете.

«Я всё ещё очень переживаю за клуб и смотрю все матчи. Верю, что в «Арсенале» есть культура футбола. Хочу, чтобы её уважали. И я надеюсь, что Микель сможет вернуть её», — приводит слова Венгера talkSPORT.

Аресен возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» трижды стали чемпионами английской Премьер-лиги, семь раз выиграли Кубок Англии и завоевали семь Суперкубков страны.

Артета стал главным тренером «Арсенала» в середине декабря 2019 года. На этом посту он сменил испанского специалиста Унаи Эмери, который начал работать в лондонском клубе после ухода Венгера.