Венгер: надеюсь, Артета сможет вернуть «Арсеналу» прежнюю культуру футбола
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о нынешнем наставнике «канониров» Микеле Артете.
«Я всё ещё очень переживаю за клуб и смотрю все матчи. Верю, что в «Арсенале» есть культура футбола. Хочу, чтобы её уважали. И я надеюсь, что Микель сможет вернуть её», — приводит слова Венгера talkSPORT.
Аресен возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» трижды стали чемпионами английской Премьер-лиги, семь раз выиграли Кубок Англии и завоевали семь Суперкубков страны.
Артета стал главным тренером «Арсенала» в середине декабря 2019 года. На этом посту он сменил испанского специалиста Унаи Эмери, который начал работать в лондонском клубе после ухода Венгера.
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