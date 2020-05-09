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Луис Альберто: Роналду всего добился сам, но Месси — лучший

Луис Альберто: Роналду всего добился сам, но Месси — лучший
Футбол / Испания 0

Испанский полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мы с «Лацио» дважды выиграли у Роналду. Им нужно восхищаться за упорство, проявленное по ходу карьеры. Криштиану всего добился сам. У португальца характер победителя, он выиграл всё и хочет дальше делать это. Однако, на мой взгляд, Месси – лучший», – цитирует Луиса Альберто Sport Mediaset.

В нынешнем сезоне Луис забил 5 мячей и отдал 14 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

В сезоне-2012/13 «Барселона» брала Альберто в аренду у «Севильи», однако не стала выкупать его контракт. Тогда в составе второй команды сине-гранатовых испанец отметился 11 голами в 38 матчах.

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