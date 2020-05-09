Президент «Милана» подтвердил, что у нескольких футболистов выявлен коронавирус

Президент «Милана» Паоло Скарони подтвердил, что в клубе действительно есть футболисты, заболевшие в результате заражения коронавирусной инфекцией, однако клуб продолжит тренировки перед возобновлением сезона.

«У нас есть несколько зараженных игроков. Несмотря на это Миланелло (база клуба) открыт. Мы уже начали тренироваться, сохраняя дистанцию. Игроки же находятся на стадии выздоровления.

Нужно привыкнуть жить с вирусом, и это также относится к футболу. Невозможно стоять на месте и ждать, пока уровень заражения не станет равным нулю. В конце концов, мы можем принять немецкую формулу, по которой больные помещаются на карантин, в то время как другие продолжают играть», — цитирует Скарони Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее о новых вспышках заражения коронавирусом объявили «Фиорентина» и «Сампдория». В стане «фиалок» было выявлено шесть инфицированных, у генуэзцев их оказалось три, при этом один футболист заразился повторно.



Нынешний розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса. Страна стала одним из главных очагов распространения инфекции в Европе. К настоящему моменту в первенстве часть команд сыграла 25 туров, а часть — 26. При этом клубы уже единогласно проголосовали за то, чтобы доиграть сезон.



На «Чемпионате» доступно видео возобновления тренировочного процесса другим итальянским клубом – «Ромой».