Клубы английской Премьер-лиги обсудят отказ от VAR до конца сезона

Руководители клубов английской Премьер-лиги обсудят отказ от VAR на очередной видеоконференции, посвящённой возобновлению сезона, сообщает The Guardian.
В пятницу Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил увеличить количество допустимых замен для каждой команды в одном матче с трёх до пяти. Именно это нововведение станет главным обсуждением грядущего собрания. Для его внедрения нужно получить одобрение от 14 из 20 клубов английской Премьер-лиги.
Наряду с этим вопросом клубы обсудят возможный отказ от VAR до конца сезона. Однако необходимое количество голосов для этого набрать будет сложнее, отмечает издание. Руководство английской Премьер-лиги считает, что отказ от VAR после проведения более половины сезона подставит под сомнение целостность соревнования.
Ранее сообщалось, что АПЛ рассчитывает возобновить нынешнюю кампанию 8 июня.
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