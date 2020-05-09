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Хавбек «Уфы» Оливье Тилль: ситуация с коронавирусом в России становится всё хуже и хуже

Хавбек «Уфы» Оливье Тилль: ситуация с коронавирусом в России становится всё хуже и хуже
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль выразил мнение о ситуации с распространением коронавируса в России, отметив, что не представляет, как можно возобновлять проведение Российской Премьер-Лиги в таких условиях.

«Когда чемпионат решили остановить, мы ещё какое-то время тренировались дважды в день, но затем перестали. Сначала нам сказали, что мы не будем проводить тренировки весь следующий месяц, но количество зараженных стало расти, и за последние три недели Россия перешагнула отметку в 150 тысяч человек, у которых диагностировали коронавирус. Откровенно говоря, я не представляю, как мы могли бы возобновить сезон в такой ситуации.

Ситуация становится всё хуже и хуже. В день регистрируется по 10 тысяч новых случаев. В больницах больше нет мест. В городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга происходит катастрофа.

В Башкортостане обстановка более спокойная. Пока в республике с населением около 4 миллионов человек было зафиксировано 1200 случаев – это не огромные цифры. В Уфе всё закрыто, за исключением продуктовых магазинов. Их в городе довольно много, так что больших очередей нет и можно нормально совершать покупки. Только выходить из дома нужно в масках», — сказал Тиль в интервью люксембургскому изданию Mental.lu.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провёл 21 матч в составе «Уфы», отметившись трёмя результативными передачами.

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