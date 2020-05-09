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«Ньюкасл» может перейти во владение арабского фонда уже на следующей неделе

«Ньюкасл» может перейти во владение арабского фонда уже на следующей неделе
Футбол / Англия 0

Клуб английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» может официально сменить владельца уже на следующей неделе, сообщает Daily Star.

Владеющий «Ньюкаслом» последние 13 лет Майк Эшли согласился продать свой клуб наследному принцу Мохаммеду бин Салману из Саудовской Аравии за £ 300 млн фунтов. Сейчас потенциальные владельцы проходят проверку Премьер-Лиги на чистоту сделки и надёжность капитала. Несмотря на претензии к Саудовской Аравии как к государству насчёт нарушений прав человека и поощрения пиратских трансляций матчей Премьер-лиги, сделка должна состояться.

Ранее сообщалось о планах «Ньюкасла» после смены владельца пригласить на пост главного тренера Юлиана Нагельсмана из «РБ Лейпциг» или Маурисио Почеттино, находящего в статусе безработного.

«Ньюкасл», набрав 35 очков в 29 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, на 8 очков опережая зону вылета.

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