Венгер: независимо от того, что решат в Англии, «Ливерпуль» для всех чемпион

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отметил проделанную работу наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, подчеркнув, что для всех «Ливерпуль» уже чемпион.

«Клопп провёл отличную работу, ведь «Ливерпуль» ждал этого трофея 30 лет. И когда задумываешься, что у них такой огромный отрыв по очкам от «Манчестер Сити»… 25 очков, просто гигантский отрыв. Независимо от того, что решат в Англии, думаю, что для всех «Ливерпуль» — чемпион», — приводит слова Венгера Metro.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль», набрав 82 очка в 29 матчах, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги.



Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» трижды стали чемпионами английской Премьер-лиги, семь раз выиграли Кубок Англии и завоевали семь Суперкубков страны.