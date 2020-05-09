ФИФА разрешила отказаться от VAR в чемпионатах, в которых возобновится сезон

Международная федерация футбола разрешила лигам, розыгрыш которых собираются возобновить после паузы, связанной с пандемией коронавируса, временно отказаться от системы видеопомощи арбиртам (VAR).

«В отношении соревнований, в которых внедрена система видеопомощника судьи, этим соревнованиям разрешается прекратить его использование после перезапуска по усмотрению каждой федерации. Однако в тех чемпионатах, где используется VAR, все аспекты игры и протокола VAR останутся в силе», — сообщается на официальном сайте ФИФА.

Ранее ФИФА пошла на ещё одно послабление, разрешив делать по пять замен в возобновляющихся чемпионатах. Это временная мера, действующая до конца сезона-2019/2020.