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Судья Карасёв рассказал о питании в дни матчей

Судья Карасёв рассказал о питании в дни матчей
Футбол / РПЛ 0

Российский судья ФИФА Сергей Карасёв опубликовал пост в «Инстаграме», в котором рассказал о системе питания арбитров в дни матчей и накануне.

«Ужин накануне. Это как традиция с ребятами-ассистентами, резервным и инспектором. В еде ничего не меняется для меня. Ем лёгкую, нежирную пищу. К примеру мясо стараюсь не есть. В основном рыбу, овощи.

Завтрак. Если игра начинается рано, могу пропустить. Предпочитаю подольше поспать. После сна выпиваю хороший кофе, затем есть час-полтора для прогулки перед обедом.

Обед. Если матч вечерний, то обед начинаем в 13:00. Пища простая и легко усваиваемая: спагетти, курица, или рыба (предпочитаю белую), овощной салат. Кстати, спагетти с томатным соусом едят перед игрой 90% судей. Если матч ранний, необходим поздний завтрак, к примеру в 11. Чтобы получить запас энергии для игры.

Перед матчем. За пару часов до свистка, перед отъездом, мы с бригадой собираемся, чтобы еще раз обсудить предстоящий матч. Кофе или чай. Быстрые углеводы: шоколад, печенье.

Главный совет – слушайте себя и знайте меру. Если захотелось чего-то, съешьте! Только совсем чуть-чуть. Постоянно ограничивать себя очень тяжело психологически. Металлического здоровья и отличной физической формы!» — написал Карасёв.

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