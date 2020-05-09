Азар впечатлил Зидана физической формой

Футболисты мадридского «Реала» 8 мая впервые после остановки чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса приехали на тренировочную базу команды для прохождения медицинского обследования.

Главный тренер «Реала» Зинедил Зидан остался под впечатлением от физической формы бельгийского полузащитника Эдена Азара, который приехал на обследование сильно похудевшим, сообщает Marca. Игрок никогда не скрывал, что любит фастфуд и испытывал проблемы с лишним весом.

Эден Азар перешёл в «Реал» из «Челси» летом 2019 года. В текущем розыгрыше Ла Лиги, прерванном из-за пандемии коронавируса, бельгиец провёл за «Реал» 10 матчей и забил один мяч. 5 марта Азар получил травму и перенёс операцию на лодыжке.

Руководство Ла Лиги ранее сообщило, что чемпионат должен возобновиться, однако точная дата рестарта первенства пока неизвестна.