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Холдинг «Манчестер Сити» может купить бельгийский клуб

Холдинг «Манчестер Сити» может купить бельгийский клуб
Футбол / Англия 0

Холдинг City Football Group, в состав которого входит английский «Манчестер Сити», может стать владельцем бельгийского клуба «Ломмел», сообщает ВВС.

«Ломмел» выступает во второй лиге Бельгии, по итогам сезона-2019/2020, досрочно прекращённого из-за пандемии коронавируса, он занял шестое место. У клуба есть задолженность в размере € 2 млн, которую CFG планирует погасить.

Помимо флагманского проекта «Манчестер Сити» City Football Group принадлежит клуб MLS «Нью-Йорк Сити» и команда чемпионата Австралии «Мельбурн Сити». Кроме того, у корпорации есть доли в клубах Японии и Китая.

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