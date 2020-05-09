Голкипер «Реала Сосьедад» заразился коронавирусом

Голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Marca.



По информации источника, серологический тест на коронавирус, который сдал 25-летний вратарь, дал положительный результат, а ПЦР-тест — отрицательный. Это значит, что вероятность передачи вируса от Ремиро другим является низкой. Голкипер находится на карантине. Ожидается, что он сможет приступить к тренировкам с командой в ближайшее время.



Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 276 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,3 млн человек.

«Хетафе» продлит болельщикам абонементы на следующий сезон в связи с коронавирусом