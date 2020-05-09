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Футбол сегодня: в Южной Корее продолжается 1-й тур чемпионата, в лиге Беларуси — 8-й тур

Футбол сегодня: в Южной Корее продолжается 1-й тур чемпионата, в лиге Беларуси — 8-й тур
Футбол / Прочие турниры 0

Из-за пандемии коронавируса большинство турниров по всему миру было приостановлено. Тем не менее сегодня, 9 мая, состоится несколько матчей.

В Южной Корее сегодня продолжается 1-й тур Кей-лиги. В первом матче дня встретятся «Инчхон Юнайтед» и «Тэгу». Стартовый свисток прозвучит в 10:30 мск. Во втором матче сыграют «Кванджу» и «Соннам». Встреча начнётся в 13:00 мск.

В Высшей лиге Беларуси продолжается 8-й тур. Сегодня пройдут два матча. Начиная с 15:00 на поле сойдутся «Славия» (Мозырь) и «Торпедо-БелАЗ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Следом, начиная с 17:00 мск, «Неман» примет «Рух». На «Чемпионате» также пройдёт текстовая онлайн-трансляция.

В Туркмении пройдут два матча 7-го тура Премьер-лиги. В первой игре встретятся «Небитчи» и «Алтын Асыр», начало — в 15:30 мск. Во втором матче сыграют «Энергетик» и «Шагадам». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

В чемпионате Фарерских островов пройдут пять матчей 1-го тура. Две встречи начнётся в 17:00 мск — «Рунавик» сыграет с «ТБ Твёройри», а «ХБ Торсхавн» примет «Стреймур». В третьем матче дня сыграют «Скала» и «Фуглафьёрдур», начало — в 18:00 мск. «КИ Клаксвик» проведёт игру с «Б-36 Торсхавн». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В заключительном матче дня сыграют «АБ Аргир» и «Викингур Г», начало — в 21:00 мск.

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