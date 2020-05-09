«Рома» рассматривает защитников «Ливерпуля» и «Барселоны» в качестве замены Смоллингу

Руководство итальянской «Ромы» наметило перечень футболистов, которые могли бы заменить британского защитника Криса Смоллинга, выступающего за клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед.
В столице Италии рассматривают варианты с трансферами Деяна Ловрена из „Ливерпуля“ и Жана-Клера Тодибо из „Барселоны“. Об этом сообщает Corriere dello Sport. При этом если британский гранд готов продать своего футболиста, то каталонцы рассматривают лишь годичную аренду Тодибо.
Ранее сообщалось о желании „Ромы“ выкупить Смоллинга по завершении текущего сезона. Главный тренер команды Паулу Фонсека заявил, что сделает всё, чтобы сохранить Криса в команде.
В этом сезоне британский футболист в 28 матчах в составе «Ромы» забил два мяча. В настоящее время чемпионаты Италии и Англии приостановлены из-за пандемии коронавируса.
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