10 стран приобрели права на трансляцию чемпионата Южной Кореи после его возобновления

Возобновление чемпионата Южной Кореи в условиях пандемии коронавируса существенно повысило интерес к соревнованиям. Права на трансляцию турнира приобрели сразу 10 стран, преимущественно из Азии и Европы, сообщает Reuters.



Первый матч после паузы в чемпионате Кореи состоялся 8 мая — «Чонбук Хёндэ Моторс» принимал «Сувон Самсунг Блюуингз». Встреча прошла на стадионе «Чонджу Ворлд Кап» в Чонджу и завершилась со счётом 1:0. Автором победного гола стал 41-летний нападающий хозяев Ли Донь Гук.



Чемпионат Южной Кореи должен был начаться 29 февраля, однако из-за пандемии коронавируса старт турнира отложили.



В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за распространения COVID-19.