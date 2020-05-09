Мостовой — о возобновлении Бундеслиги: не удивлюсь, если «Бавария» выйдет и проиграет 1:4

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал скорое возобновление чемпионата Германии. Бундеслига возобновится 16 мая матчами 26-го тура.



«Страшно было бы выходить на поле после ситуации с коронавирусом. До сих пор не верю, что в Германии будут играть. Доктора должны быть всё время рядом с таким числом футболистов. Они контролируют ситуацию, да, а представляете, если будет столкновение, игроки упадут друг на друга. Врачи должны будут подбежать сразу и делать тест всем, что ли?



Сколько времени после такого простоя заняло бы у меня на восстановление? За себя ответить не смогу, всё индивидуально. Все в разном состоянии пришли к карантину, находятся на нём. Могу гарантировать только одно: сейчас начнётся чемпионат Германии и результаты будут удивительными для многих. Будет много интересных матчей, непредсказуемых. Не удивлюсь, если «Бавария» выйдет и проиграет — 1:4 «Хоффенхайму», например», — цитирует Мостового «Матч ТВ».



Первый матч после паузы «Бавария» проведёт 17 мая — команде предстоит выездной матч с «Унионом».

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