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Тедеско: Цорн сыграл важную роль в моём переходе в «Спартак»

Тедеско: Цорн сыграл важную роль в моём переходе в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об осенних переговорах с генеральным директором московского клуба Томасом Цорном.

«Томас сыграл важную роль в том, что я выбрал именно „Спартак“. Он показал мне чёткий план работы и, думаю, почувствовал моё желание реализовать его вместе», — цитирует Тедеско Kicker.

Доменико возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. С тех пор команда поднялась на восьмое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

Ранее 34-летний Тедеско работал в немецких «Эрцгебирге» и «Шальке». С гельзенкирхенским клубом он сумел пробиться в Лигу чемпионов сезона-2018/2019 и дошёл до 1/8 финала. После разгромного счёта (0:7) в матче с «Манчестер Сити» был уволен с занимаемой должности.

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