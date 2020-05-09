Тедеско: Цорн сыграл важную роль в моём переходе в «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об осенних переговорах с генеральным директором московского клуба Томасом Цорном.
«Томас сыграл важную роль в том, что я выбрал именно „Спартак“. Он показал мне чёткий план работы и, думаю, почувствовал моё желание реализовать его вместе», — цитирует Тедеско Kicker.
Доменико возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. С тех пор команда поднялась на восьмое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Ранее 34-летний Тедеско работал в немецких «Эрцгебирге» и «Шальке». С гельзенкирхенским клубом он сумел пробиться в Лигу чемпионов сезона-2018/2019 и дошёл до 1/8 финала. После разгромного счёта (0:7) в матче с «Манчестер Сити» был уволен с занимаемой должности.
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